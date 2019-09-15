لأول مرة… صور المناطق التي قصفتها طائرات "أنصار الله" في أرامكو

أظهرت صور تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية، عدد النقاط التي تم استهدافها بطائرات مسيرة، داخل المنشآت التابعة لشركة "أرامكو" السعودية.

وبينما أعلنت جماعة "أنصار الله"، مسؤوليتهم عن الهجمات، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بأنها تقف وراء الهجمات، بينما تنفي إيران ذلك وتدعوه بـ"الأكاذيب".

ونشرت الصحفية الأمريكية جويسي كارام، بعض تلك الصور، وقالت إنها تشمل 19 نقطة تأثرت بالهجوم، وأنه تم استهدافها بدقة عالية، وهو ما أكدته شبكة "فوكس نيوز".

NEW: US Gov Declassified images of #Saudi Aramco Facilities attacked

• At least 19 points impacted

• High accuracy

• Attack inconsistent with weapon coming thru Yemen but Iran (via Iraq) HT @FirasMaksad pic.twitter.com/h89ufxGb0V — Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 15, 2019

وتفقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق، التي تعرضت لهجمات إرهابية، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، عقد وزير الطاقة السعودي اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية الأستاذ ياسر الرميان، ورئيس الشركة وكبير التنفيذيين المهندس أمين الناصر، وعدد من المسؤولين.

Israel must be looking at this and thinking of its refinery in Haifa, it’s nuclear reactor in Dimona & other critical infrastructure. Not so subtle Iran messaging beyond just Saudi https://t.co/tQWsUmigcO — Firas Maksad (@FirasMaksad) September 15, 2019

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، تبنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف، بوقت سابق من اليوم، منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، "نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة بـ 10 طائرات مسيرة، استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية".

وأضاف، "استهداف حقلي بقيق وخريص من أكبر العمليات في العمق السعودي؛ وسميت بعملية توازن الردع الثانية".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، بوقت لاحق، السيطرة على حريقين في المنشأتين النفطيتين.

Damage from Iran-linked drone attack on Saudi oil facility captured in satellite images https://t.co/cg8UAk6LuS pic.twitter.com/yubNIPSGN8 — Covensure Brokerage (@Covensure) September 15, 2019

وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.

واستهدف الحوثيون، الشهر الماضي، حقل "شيبة" النفطي بطائرات مسيرة مفخخة، وقبلها شنوا هجوما على محطتين لضخ البترول، في أيار/مايو، ما تسبب في نشوب حرائق.