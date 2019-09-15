تصريحات نارية من ابن سلمان وابن زايد بشأن الهجوم على "أرامكو"

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أدان ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص".
وأكد محمد بن زايد على "وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة وما يمس أمنها".
#عاجل
سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي.#واس pic.twitter.com/LTzsHQTbe3
— واس (@spagov) September 15, 2019
من جانبه، عبر محمد بن سلمان عن "شكره لولي عهد أبوظبي على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن للمملكة القدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه".
وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، "نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة بـ 10 طائرات مسيرة، استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية".
وأضاف، "استهداف حقلي بقيق وخريص من أكبر العمليات في العمق السعودي؛ وسميت بعملية توازن الردع الثانية".
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، بوقت لاحق، السيطرة على حريقين في المنشأتين النفطيتين.
وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.
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