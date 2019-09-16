Widgets Magazine
تسجيل
05:45 16 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    الجيش اليمني، جنوب اليمن 31 أغسطس 2019

    اليمن.. مقتل جنديين وجرح ضابط في تفجير وهجوم بمحافظتي شبوة وعدن

    © REUTERS / Ali Owidha
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    قُتل جنديان بالجيش اليمني وأصيب ضابط، مساء الأحد، بانفجار وهجوم في محافظتي شبوة وعدن جنوبي اليمن.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، إن مجهولين فجروا عبوة ناسفة بالتزامن مع مرور آلية تابعة لقوات الأمن الخاصة على مدخل مدينة عتق عاصمة المحافظة، قادمة من مديرية بيحان شمال غربي شبوة.

    جنود من الجيش اليمني فوق أحد الجبال، خلال المواجهات مع أنصار الله، 27 يناير/ كانون الثاني 2018
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في حجة توقع قتلى ومصابين

    وأضاف، أن الكمين أدى إلى مقتل المساعد أول ناصر سالم الفلاحي الحارثي، وإصابة النقيب عبد الرحمن قطنان الحارثي.

    في سياق آخر، سقط جندي قتيلاً برصاص مسلحين في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

    وأفاد شهود عيان لـ"سبوتنيك"، بأن مسلحين هاجموا حاجز تفتيش أمني قرب جولة الرحاب في منطقة العريش بمديرية خورمكسر شرق عدن، ما أسفر عن مقتل جندي.

    ويوم السبت الماضي، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش اليمني نقل عربات بي تي آر ومدرعات وعشرات الجنود من محافظة مارب شمال شرقي اليمن، إلى مدينة شقرة في مديرية خنفر شرق عاصمة محافظة أبين، وذلك عبر محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

    وأضاف أن التعزيزات هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة من وصول دبابات ومدرعات إلى مدينة شقرة ومواقع في العرقوب بمديرية خنفر، قادمة من محافظة شبوة.

    وأعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، الجمعة الماضية، إتلاف 1250 لغماً وعبوة ناسفة في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

    انظر أيضا:

    بعد محادثات التهدئة... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة
    مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في حجة توقع قتلى ومصابين
    الجيش اليمني: قتلى من الحوثيين وتدمير مخزن أسلحة بقصف للتحالف شمال حجة
    جماعة "أنصار الله" تعلن مقتل قادة ميدانيين من الجيش اليمني
    اليمن... تحركات للجيش وقوات المجلس الانتقالي ونذر معركة في أبين
    الكلمات الدلالية:
    الجيش اليمني, الحرب في اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رجل يجلس بين الأفيال في مهرجان الحصاد أونام في الهند، 11 سبتمبر 2019
    جونسون يحاول الإمساك بثور...وزفاف 99 شخصا في يوم واحد...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تأثير مدمر يلاحق البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال في حال بريكست
    "تأثير خطير على بنك "سوسيتيه جنرال" في حال "بريكست"
    مواصفات ساعة آبل الجديدة من الجيل الثاني
    مواصفات ساعة "آبل" الجديدة من الجيل الثاني
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك