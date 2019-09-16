"أنصار الله" تحذر: منشآت أرامكو لا تزال تحت مرمانا

حذر المتحدث باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع، الشركات والأجانب من التواجد في مصفاتي بقيق وخريص، لأنها لا تزالان تحت مرمى الجماعة وقد يطالهما الاستهداف في أي لحظة.

وأعلن المتحدث على حسابه في "تويتر": "نؤكد للنظام السعودي أن يدنا الطولى تستطيع الوصول إلى أي مكان نريد وفي الوقت الذي نحدده، وأن عليه أن يراجع حساباته ويوقف عدوانه وحصاره على اليمن".

2...نؤكد للنظام السعودي أن يدنا الطولي تستطيع الوصول إلى أى مكان نريد وفى والوقت الذى نحدده وان عليه ان يراجع حساباته ويوقف عدوانه وحصاره على اليمن. — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 16, 2019

وأضاف سريع: "عملية توازن الردع الثانية التى استهدفت مصفاتي بقيق وخريص تم تنفيذها بعدد من أنواع الطائرات والتي تعمل بمحركات مختلفة وجديدة مابين عادي ونفاث".

وحذر الشركات والأجانب، قائلا: "نحذر الشركات والأجانب من التواجد في المعامل التي نالتها ضرباتنا لأنها لاتزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة".

1 ..عملية توازن الردع الثانية التى استهدفت مصفاتى بقيق وخريص تم تنفيذها بعدد من أنواع الطائرات والتى تعمل بمحركات مختلفة وجديدة مابين عادي ونفاث.

نحذر الشركات والأجانب من التواجد فى المعامل التى نالتها ضرباتنا لانها لاتزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف فى اى لحظه — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 16, 2019

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.