تقرير سعودي يكشف الخسائر المالية للهجوم على أرامكو

أصدرت شركة "الراجحي" المالية، (شركة خدمات مالية مقرها الرياض)، تقريرا يظهر الأثر المتوقع لنقص إمدادات المواد الخام لدى شركات البتروكيماويات السعودية، بعد الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في منطقتي بقيق وخريص.

وبحسب موقع قناة "العربية" السعودية، قالت "الراجحي المالية" إن نقص إمدادات بعض مواد اللقيم لدى شركات البتروكيماويات السعودية عقب الهجمات الإرهابية سيكون له أثر على المدى القريب على شركات البتروكيماويات السعودية.

وتوقعت الراجحي أن تعمل شركات البتروكيماويات بمعدلات إنتاج منخفضة خلال الأيام القليلة المقبلة، وما هو ما سيؤثر على مستوى الإنتاج بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتوقع التقرير أن تتأثر أرباح "سابك" خلال الربع الثالث بقيمة 235 مليون ريال، لتصل أرباحها إلى 2058 ملايين ريال، فيما تتأثر أرباح بقيمة 18 مليون ريال لتنخفض إلى 226 مليون ريال، فيما تنخفض أرباح سافكو بحوالي 30 مليون ريال إلى 411 مليون ريال.

وكذلك توقع التقرير أن تتأثر بيانات "التصنيع" بمبلغ 20 مليون ريال لتحقق خسائر بقيمة 40 مليون ريال نهاية الربع الثالث 2019، فيما تنخفض أرباح ينساب 30 مليون ريال إلى 295 مليون ريال، كما تتأثر "كيان" بقيمة 34 مليون ريال لتحقق خسائر بقيمة 168 مليون ريال بنفس الربع، وتنخفض أرباح "المتقدمة" بقيمة 20 مليون ريال إلى 175 مليون ريال.

وأشار التقرير إلى قدرة الشركات الكبيرة مثل "سابك" على إعادة توزيع مخزون المواد الأولية المتاحة لديها بين شركاتها التابعة، في حين ستكون الشركات ذات هوامش الربح المرتفعة لمنتجاتها مثل ينساب وسافكو والمتقدمة، هي الأقل تأثرا مقارنة مع نظيرتها التي لديها هوامش ربح منخفضة.

وقال مصدران مطلعان على عمليات أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، إن عودة الشركة بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية "ربما تستغرق أشهرا".

وأشار المصدر إلى أن الهجمات على منشآت نفط قد قلصت إنتاج المملكة بأكثر من النصف وقال: "ما زال الوضع سيئا".

قال مصدر في قطاع النفط مطلع على آخر التطورات لوكالة "رويترز"، إن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع، مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها، لكنه قد يتعين علىأرامكو خفض الصادرات في وقت لاحق إذا استمر التوقف في الإنتاج لفترة طويلة.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن.

وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كم جنوب مدينة الدمام في المنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.