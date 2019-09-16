ملك البحرين: نقف مع السعودية في خندق واحد

أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عبر فيه عن إدانته واستنكاره الشديدين لما وصفه بـ"العمل الإرهابي" الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، شدد حمد بن عيسى على تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها.

وأكد ملك البحرين أن بلاده تقف مع السعودية في خندق واحد لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وضد كل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها.

وثمن العاهل البحريني، الدور السعودي "الريادي في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي".

جلالة الملك يؤكد في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين على تضامن البحرين مع السعوديةhttps://t.co/6Mtxr9bLga — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) September 16, 2019

كانت جماعة "أنصار الله" أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية، وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.