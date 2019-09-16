ترامب: لا نريد حربا مع إيران لكننا مستعدون لها

يرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران ربما تكون مسؤولة عن الهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية السعودية، يوم السبت الماضي.

وقال ترامب: "يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية. لا نريد حربا مع إيران، لكن الولايات المتحدة أكثر استعدادا للحرب من أية دولة أخرى".

وأضاف ترامب "واشنطن تريد أن تعرف بشكل مؤكد هوية من يقف وراء الهجوم على المنشآت النفطية السعودية. الولايات المتحدة بكل تأكيد ستساعد السعودية".

وأتم الرئيس الأمريكي "الخيار الدبلوماسي ما زال قائما مع طهران، والإيرانيون يريدون عقد صفقة".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن.

وتقع بقيق على بعد نحو 75 كم جنوب مدينة الدمام في المنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة في المنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.