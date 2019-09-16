رئيس الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات: إعلان النتائج النهائية للانتخابات غدا

أعلن رئيس الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، أنه تم فرز 85 % من الأصوات، وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية غدا الثلاثاء.

تونس - سبوتنيك. قال بافون خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين "وصلنا إلى نسبة 85 بالمئة من الفرز وسنعلن النتائج غدا الثلاثاء بشكل نهائي".

وأكد رئيس الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات على أنه "لا يوجد أي ضغوط سياسية على الهيئة، وأعضاؤها بالكامل يعملون باستقلالية وحياد بدون ضغوط".

وأضاف بافون أن "مجلس الهيئة مجتمع اليوم للبت في المخالفات والتجاوزات التي رصدناها منذ بدء الحملة الانتخابية في 2 أيلول/ سبتمبر وحتى يوم الاقتراع".

وأوضحت النتائج المعلنة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الاثنين، بعد فرز71 في المئة من محاضر الفرز في مكاتب الإقتراع داخل وخارج البلاد إلى تقدم المرشح المستقل، أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، بنسبة وصلت إلى 18.8%، بحصوله على أكثر من 303 آلاف صوت في الدوائر الـ33 داخل وخارج البلاد.

كما أظهرت النتائج الأولية أن رجل الأعمال الموقوف في السجن زعيم حزب "قلب تونس" نبيل القروي حصل على 15.4% ليحل ثانيا، حيث حصل على أكثر من 249 ألف صوت.