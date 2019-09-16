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    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

    أمر ملكي سعودي بتنفيذ حكم إعدام سوري ومصريين

    © AFP 2019 / BANDAR AL-JALOUD
    العالم العربي
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    نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم، أحكام إعدام بحق مواطن سعودي وآخر سوري ومواطنين يحملان الجنسية المصرية، في ثلاث جرائم مختلفة.

    وأصدرت الوزارة بيانا أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمهربي حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.

    أفراد من الشرطة السعودية في الرياض
    © AP Photo / Hassan Ammar
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    وجاء بالبيان أنه تم القبض على مسعد عوض عوض اللبان ومحمود عبدالعزيز محمود، مصريي الجنسية، عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، ومادة الأفيون المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه".

    وأضاف البيان "ولذلك تم تنفيذ حكم القتل في الجانيين مسعد عوض عوض اللبان، ومحمود عبدالعزيز محمود، اليوم الإثنين في منطقة تبوك".

    وفي بيان آخر للداخلية السعودية تم الإعلان عن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية.

    وجاء في البيان أن "عبد حسن جاسم عميان، سوري الجنسية، أقدم على قتل والده وذلك بضربه بمطرقة على رأسه عدة مرات وخنقه مما أدى إلى وفاته، ومحاولة إخفاء جريمته بسكب البنزين على جسده وإشعال النار فيه".

    وأضاف البيان أنه تم القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولكونه قتل والده عمداً وعدواناً وعلى صورة شنيعة فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وعليه نفذ الحكم".

    وفي بيان ثالث بياناً أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانٍ في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

    وأشار البيان إلى قيام "ضيف الله بن عطا الله بن عطية السفياني، سعودي الجنسية، على قتل مساعد بن عايض بن محمد العتيبي، سعودي الجنسية, وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

    وأكد البيان على أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

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