عقب استهداف منشآت نفطية سعودية.. ولي عهد الكويت يتصل بمحمد بن سلمان

أجرى ولي عهد الكويت، الشيخ نواف الأحمد، اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعرب فيه عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجومين الذي طالا منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو".

وأكد نواف الأحمد على موقف دولة الكويت الثابت والرافض لتلك "الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة القيم والشرائع الإنسانية والوقوف مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ وسلامة أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الآفة البغيضة".

وتمنى ولي عهد الكويت أن "يحفظ الله المملكة من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها المزيد من الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الرشيدة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز"، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وتقع بقيق على بعد نحو 75 كم جنوب مدينة الدمام في المنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة في المنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.