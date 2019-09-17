بعد الهجوم على منشآت النفط السعودية… العاهل المغربي يوجه رسالة إلى الملك سلمان

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أدان فيها "الهجوم الإرهابي المقيت"، الذي استهدف منشآت نفطية بطائرات مسيرة.

ذكرت ذلك وكالة المغرب العربي للأنباء "و م ع"، وقالت إن العاهل المغربي، أعرب في رسالته عن تنديده واستنكاره الشديدين لهذا العدوان، الذي يشكل أيضا تهديدا للأمن والسلم في العالم.

وأكد العاهل المغربي وقوف بلاده الى جانب السعودية ضد أي تهديد يطال أراضيها وسيادتها، وشدد على أن أمن واستقرار السعودية جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

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جلالة الملك يعرب عن تنديده واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي المقيت الذي استهدف منشآت نفطية بمحافظة بقيق بالمملكة العربية السعودية https://t.co/ewSGNM0v57#المغرب #المملكة_العربية_السعودية pic.twitter.com/eQdOfGxcTE — Agence MAP (@MAP_Information) September 16, 2019

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وتقع بقيق على بعد نحو 75 كم جنوب مدينة الدمام في المنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة في المنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.