وكالة: أرامكو تعرض درجة نفط خام بديلة على مؤسسة النفط الهندية

قال مصدر، اليوم الثلاثاء، إن شركة أرامكو السعودية عرضت على مؤسسة النفط الهندية الخام العربي الثقيل بدلا من الخام العربي الخفيف، عقب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، القول إن مؤسسة النفط الهندية ستتلقى كامل الكميات المخصصة لها من أرامكو السعودية في سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول.

لكن المصدر أضاف أن أرامكو قالت إنها ستقدم بعض كميات الخام العربي الثقيل بدلا من مزيج من الخام العربي.

ويشير هذا إلى أن السعودية تعرض الخام الثقيل بدلا من الخفيف، إذ أن المزيج العربي يجمع بين الخامين الخفيف والثقيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من مؤسسة النفط الهندية.

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".

كما قالت وزارة الخارجية السعودية إن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية يدعم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية ويقوم، منذ أكثر من 4 سنوات بعمليات ضد جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها لاستعادة مناطق سيطرت عليها أهمها العاصمة صنعاء.