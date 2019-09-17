"لن نسكت طويلا"... سوريا توجه تهديدا قويا إلى أمريكا

أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن "سوريا لن تسكت طويلا عن الاحتلال الأمريكي غير المشروع لأراضيها، ولا عن العدوان الذي تشنه بشكل يومي لتدمير البنى التحتية السورية".

وأوضح المقداد أن "الولايات المتحدة دمرت الجسور على نهر الفرات وآبار النفط في الجزيرة السورية، وأعطت ما تبقى منها لعصابات "قسد" والإرهابيين الآخرين للاستفادة منها ماديا"، وذلك حسب صحيفة "الوطن" السورية.

واعتبر أن "مخيمات اللاجئين وخاصة مخيم الركبان، هي مستعمرات أمريكية على الأرض السورية، تدعمها وتحاول الإبقاء عليها مع عدم تحمل مسؤولياتها إزاء المواطنين الذين يقيمون فيها".

وكان المقداد استقبل، أمس الاثنين، عمران رضا، المنسق المقيم الجديد لأنشطة الأمم المتحدة وللشؤون الإنسانية في الجمهورية العربية السورية والذي قدم أوراق اعتماده لنائب الوزير. ورحب المقداد بالمنسق الجديد في سوريا، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون البناء بين الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار نائب الوزير خلال اللقاء، إلى ضرورة احترام المبادئ والأهداف التي قامت عليها الأمم المتحدة والتي بينها ميثاقها وتدعو إلى احترام سيادة الدول ووحدة شعبها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتمنى المقداد التوفيق والنجاح للمنسق في المهام المنوطة به.