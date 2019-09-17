محلل سياسي تركي يتحدث عن السيادة المتوقعة على مدينة اللاجئين المقترحة من قبل أردوغان

قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، يوسف كاتب أوغلو، إن مقترح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإنشاء مدينة للاجئين السوريين في الشمال السوري، يأتي في إطار سعي تركيا لتأمين حدودها الجنوبية المتأزمة مع سوريا.

وأوضح في تصريحات خاصة لراديو "سبوتنيك" أن ذلك المقترح من قبل أردوغان، جاء بعد خروقات وقف إطلاق النار المتكررة في الفترة الأخيرة.

وأشار يوسف أوغلو إلى أن المدينة المقترحة، ستكون لتوطين اللاجئين السوريين المقدرين بـ4 ملايين سوري داخل الحدود التركية.

