خبير: موسكو قد تعرض على الرياض نظاما شاملا للدفاع الجوي

قال مدير مركز تحليل أسواق الأسلحة العالمية، إيغور كوروتشينكو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده قد تعرض على السعودية نظاما متكاملا متعدد المراحل للدفاع الجوي بهدف ضمان أمن البلاد وحمايتها من الصواريخ والطائرات المسيرة.

موسكو- سبوتنيك. قال كوروتشينكو لوكالة "سبوتنيك" "من الواضح أنه من المنطقي أن تقوم المملكة العربية السعودية بإقامة نظام متكامل متعدد المراحل للدفاع الجوي وهو يعتمد على منظومات ومعدات روسية مثل منظومات صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" بعيدة المدى، ومنظومات صواريخ الدفاع الجوي "بوك إم-3" متوسطة المدى، ومنظومات صواريخ الدفاع الجوي "تور-إم 2" قصيرة المدى مع وسائل الأتمتة والتكامل ذات الصلة والقادرة على ضمان الربط بين وسائل الدفاع الجوي الروسية والغربية التي تملكهما المملكة".

وأشار كوروتشينكو إلى أن الخيار الأفضل للرياض للرد الفوري على أي هجوم جوي على البنية التحتية الخاصة بقطاع النفط هو شراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي "تور-إم 2" قصيرة المدى، التي أثبتت مستواها الممتاز خلال صد الهجمات المتكررة من قبل الإرهابيين، باستخدام طائرات مسيرة على قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

واختتم مدير مركز تحليل أسواق الأسلحة العالمية، إيغور كوروتشينكو، بذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "تور – إم2" هي نظام دفاع جوي لخط الدفاع الأخير، وتتمتع عمليا بالقدرة على تدمير أي من الأهداف بنسبة 100 في المئة، بما في ذلك والأهداف المرئية بشكل سيئ والأخرى ذات الارتفاع المنخفض.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرض يوم أمس الإثنين، على المملكة العربية السعودية، شراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-300" أو "إس-400"، عقب الهجوم الجوي الذي تعرضت له منشآتها النفطية مؤخرًا، باستخدام طائرات دون طيار.