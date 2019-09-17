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16:54 17 سبتمبر/ أيلول 2019
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    هيئة الانتخابات التونسية تعلن نتيجة الجولة الأولى

    الهيئة العليا للانتخابات التونسية: جولة الإعادة بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
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    أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس نبيل بفون منذ قليل خلال مؤتمر صحفي بقر المؤتمرات بالعاصمة عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة.

    وأظهرت النتائج تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيد بـ 18.4 بالمائة والمرشح نبيل القروي بـ 15.58 بالمائة من الأصوات وبالتالي مرورهما إلى الدور الثاني من الانتخابات.

    ووفقا للهيئة، حصل مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مرورو على المرتبة الثالثة بعد تحصله على 12.9 من الأصوات.

    وكانت هيئة الانتخابات قد عقدت ظهر اليوم اجتماعا مغلقا لدراسة التقارير المتعلقة برصد الانتهاكات خلال الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وفترة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع في انتظار الاعلان عن نتائج هذه التقارير.

    الانتخابات الرئاسية في تونس
    © Sputnik . Mariem Gdira
    عقب ظهور النتائج الأولية... السيناريوهات المحتملة لانتخابات الرئاسة التونسية
    وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد الناخبين المسجلين هو 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخب، فيما لم يتعد عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 3 ملايين و465 ألف و184 ناخب.

    ومثلت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التونسية التي أظهرت تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيد، والمرشح الموقوف بالسجن نبيل القروي، لنسب الأصوات ومرورهما للدور الثاني من الانتخابات، مفاجأة بالنسبة لغالبية السياسيين والمتابعين للشأن العام في تونس.

    وقيس سعيد أستاذ القانون الدستوري والذي على الرغم من أنه لا يحمل أي رصيد سياسي ولا تقف وراءه ماكينة حزبية ورفض التمويل العمومي الذي تمنحه الدولة للمرشحين للقيام بحملاتهم الانتخابية. وصول هذين المرشحين الاثنين إلى الدور الثاني شكل صدمة للطبقة السياسية من جهة ولكنها مثلت نتيجة متوقعة بالنسبة لعدد من الأوساط الشعبية.

    ونبيل القروي هو رجل الأعمال المثير للجدل الذي ساند حزب نداء تونس في انتخابات 2014 والذي ظل إلى وقت قريب ينشط في مجال الأعمال الخيرية قبل أن ينتقل إلى عالم السياسة ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ظل لوقت طويل متصدرا لنسب سبر الآراء التي تم إجرائها قبل الحملات الانتخابية.

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