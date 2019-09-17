ظهر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في قلب انتخابات الكنيست الإسرائيلية.

نشر الإعلامي الإسرائيلي، روعي قايتس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أظهر من خلالها أن حسن نصر الله يتواجد في مقار الانتخابات الإسرائيلية التي تجري اليوم، الثلاثاء.

ونقل قايتس، المذيع والصحفي في هيئة البث الإسرائيلية "كان"، عن علي شعيب، المذيع في قناة "المنار" اللبنانية، صورة لاسم الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، داخل أحد مقار الانتخابات، حيث وضع الاسم داخل صندوق الاقتراع، المكتوب عليه باللغة العبرية "انتخابات الكنيست رقم 22".

وكتب علي شعيب، مراسل قناة "المنار" وإذاعة "النور" اللبنانيتين، في تغريدته: طالعلك يا عدوي طالع.

נסראללה בקלפי... https://t.co/UIPDBfwf4G — roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) September 17, 2019

وفتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل، صباح الثلاثاء، أبوابها للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، لإجراء انتخابات تشريعية يسعى خلالها، بنيامين نتنياهو، إلى تمديد فترة ولايته كرئيس للوزراء.

يواجه نتنياهو تحديا قويا من رئيس هيئة الأركان السابق، الجنرال بيني غانتس، وتحالفه الوسطي "أزرق أبيض"، كما من القائمة العربية المشتركة، برئاسة أيمن عودة، التي تسعى للحصول على عدد من المقاعد يكون من شأنه تعقيد مهمة تشكيل حكومة يمينية متطرفة.

وتحتدم المنافسة في هذه الانتخابات بين اليمين والمركز الإسرائيلي، حيث يسعى معسكر اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو، الوصول إلى 61 عضو كنيست بدون قائمة "إسرائيل بيتنا"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، لتشكيل حكومة يمينية دينية.