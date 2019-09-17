أرامكو السعودية تسمح للموظفين بدخول مجمع بقيق للمرة الأولى منذ الهجوم

وذكرت قناة "العربية" السعودية، نقلا عن مصادرها، أن عملاقة النفط "أرامكو" سمحت للموظفين بدخول مجمع بقيق لأول مرة منذ الهجوم الذي وقع السبت.
مصادر العربية: #أرامكو تسمح للموظفين بدخول مجمع بقيق https://t.co/HrXz2ssU3i #العربية— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) September 17, 2019
وقالت موفدة القناة إلى الدمام، إن الأضرار في مصفاة بقيق طالت الخزانات وبعض الأنابيب وأنها غير كبيرة.
وأضافت أن ما سيكشفه المؤتمر الصحافي لوزارة الطاقة السعودية، يحدد حجم الضرر للمصفاة والوقت الزمني المطلوب لمعالجة الأضرار الناتجة عن الهجوم.
وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.
وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.
وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.
واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن.
وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كم جنوب مدينة الدمام في المنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.
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