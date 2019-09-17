مصر... المؤبد لـ11 متهما من "الإخوان" والسجن 15 عاما لـ106 في أحداث ”عنف سمالوط“

قضت محكمة جنايات مصرية، اليوم الثلاثاء على 11 متهما ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين" بالسجن المؤبد، و106 آخرين بالسجن 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“أحداث عنف سمالوط“.

ووفقا لجريدة "اليوم السابع" المصرية، قضت محكمة جنايات المنيا اليوم، بمعاقبة 148 متهمًا من عناصر الإخوان بينهم 30 متهمًا حضوريًا، بأحكام متنوعة وصلت إلى السجن المؤبد؛ لتورطهم في أحداث عنف وقعت في مركز سمالوط التابعة لمحافظة المنيا جنوبي البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 2013.

وأصدرت المحكمة حكمها على 11 متهمًا بالسجن المؤبد لكل منهم، ومعاقبة 106 متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة عاقبت أيضًا 22 متهمًا بالسجن 5 سنوات ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات و5 متهمين بالسجن 3 سنوات في قضية أعمال عنف وشغب في مركز سمالوط يوم 14 أغسطس/ آب 2013.

وأدانت المحكمة المتهمين باقتحام قسم شرطة سمالوط وحرق مبنى النيابة العامة ومبنى النيابة الإدارية، وتخريب منشآت عامة وإصابة عدد من أفراد الشرطة، ونهب محتويات قسم الشرطة من أسلحة وعهد وذخائر وأحراز.

وقد أحالت طفلًا متهما في نفس الأحداث إلى محكمة أخرى لعدم الاختصاص بعد الإفراج عنه في الجلسات الماضية.

وكانت النيابة العامة في مصر قد أحالت المتهمين إلى الجنايات عام 2015 بتهم الانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة والتحريض على العنف، وإثارة الشغب والدعوة للتظاهر وتخريب منشآت عامة.