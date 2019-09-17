"أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر بقوات يمنية قبالة منفذ حدودي في عسير

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها أحبطوا هجومين لقوات يمنية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، أن: مقاتلي "أنصار الله" تمكنوا من إفشال محاولتي تقدم قامت بها قوات يمنية في مجازة وقبالة منفذ علب الحدودي في عسير، وألحقوا بالقوات المهاجمة خسائر في الأرواح والمعدات.

وأشارت القناة إلى أن طيران التحالف العسكري ضد جماعة "أنصار الله" استهدف مديرية باقم في محافظة صعدة الحدودية شمال غربي اليمن بثلاث غارات.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.