وزير الطاقة السعودي: الإمدادات البترولية عادت إلى ما كانت عليه سابقا

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن الإمدادات البترولية عادت إلى ما كانت عليه، وإنه "تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار الناجمة عن الهجوم الإرهابي".