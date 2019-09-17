أبو الغيط: الدول العربية تدعم الرؤية المصرية والسودانية بخصوص سد "النهضة" الإثيوبي

كشف الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أن الدول العربية، تؤيد الرؤية المصرية والسودانية لحل المسائل الفنية المتعلقة ببناء سد "النهضة" الإثيوبي، بما يراعي مصالح الدول الثلاث.

الخرطوم - سبوتنيك. قال أبو الغيط، في تصريحات للصحفيين، بالقصر الجمهوري السوداني إنه "أثناء اجتماع مجلس وزراء الجامعة العربية، يوم 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، وفي إطار مشاورات مغلقة وقاصرة على وزراء ورؤساء الوفود فقط، طرح وزير خارجية مصر موقف برؤية الجانب المصري، معبرا أن الجانب الآخر - في إشارة لإثيوبيا - بإحساس مصر أن الجانب الآخر لا يتفاوض بالقدر المطلوب من الإخلاص، وأن الطرف الآخر يأخذ موقفا متشددا"، مضيفا، بأن "وزير الخارجية المصري، ينوي رفع تقرير لوزراء الخارجية العرب".

وأوضح ابو الغيط أنه "لاحظ بأن كافة وزراء الدول العربية، تحدثوا بأكبر قدر من الفهم ومن الدعم للرؤية المصرية والسودانية، باعتبارهما دولتي المصب"، لافتا إلى أن "وزراء خارجية الدول العربية خلال الاجتماع المغلق "طالبوا الجانب الإثيوبي بالتسلح بقدر من المرونة وبما يحمي مصالح الأطراف الثلاثة".

وأكد أبو الغيط أن "الأمة العربية من الواضح أنها تؤيد مصر والسودان في كثير من مطالبهما المشروعة".

ويزور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، العاصمة السودانية الخرطوم، وقد التقى بوزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.