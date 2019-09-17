"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين سودانيين بمواجهات على حدود السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، مقتل العديد من أفراد القوات السودانية العاملة ضمن التحالف العربي، وعسكريين يمنيين، بمواجهات في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وأعلنت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، أن قوات سودانية وأخرى يمنية نفذت زحفاً شرق جحفان في جيزان.

وأضافت بأن مقاتلي الجماعة صدوا زحف العسكريين السودانيين واليمنيين، عقب مواجهات استمرت ساعات.

ووفقاً لـ"أنصار الله"، أوقعت الجماعة أعداداً كبيرة من القتلى في صفوف القوات السودانية واليمنية بينهم قيادات.

في سياق آخر، شن مقاتلو "أنصار الله" عمليتي إغارة على مواقع للجيش اليمني جنوب وشرق مديرية حيران في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وحسب "المسيرة"، أسفرت العمليتان الهجوميتان عن مقتل العديد من أفراد الجيش اليمني.

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75% من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.