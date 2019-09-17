الشيخ صباح الأحمد يوجه رسالة إلى الكويتيين من أمريكا

قام رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بزيارة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمس الاثنين، في مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية.

ذكرت ذلك صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المقابلة حضرها نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.

وأوردت الصحيفة الكويتية، نص كلمة الغانم لأمير الكويت، التي قال فيها "طويل العمر أوصلك احترامات وتحيات ودعوات كل أهل الكويت".

وتابع "في المجالس، في الدواوين، في الأفراح، في المساجد، في كل مكان، الكل يدعيلك ويحملني سلامه وتحياته ودعواته لك".

واستطرد "عسى الله أن يمنحك السلامة ويردك سالما غانما عاجلا لا آجلا إن شاء الله"، بحسب الصحيفة الكويتية، التي أشارت إلى أن رده جاء بالقول "جزاكم الله خيرا".

سمو الأمير يشكر كل من اطمأن على صحته بعد إجرائه الفحوصات الطبيةhttps://t.co/Jp6fCq1auk#كونا #الكويت

(م.ث) pic.twitter.com/mJXLa84LLM — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 13, 2019

​يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، أعلن في وقت سابق، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.