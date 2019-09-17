الشيخ صباح الأحمد يوجه رسالة إلى الكويتيين من أمريكا

ذكرت ذلك صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المقابلة حضرها نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.
سمو الأمير يستقبل رئيس مجلس الأمة بمقر إقامة سموه بأمريكا https://t.co/EXyrtaSEO0#الكويت #كونا— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 17, 2019
(هـ.ن) pic.twitter.com/jBMx5fDuI0
وأوردت الصحيفة الكويتية، نص كلمة الغانم لأمير الكويت، التي قال فيها "طويل العمر أوصلك احترامات وتحيات ودعوات كل أهل الكويت".
وتابع "في المجالس، في الدواوين، في الأفراح، في المساجد، في كل مكان، الكل يدعيلك ويحملني سلامه وتحياته ودعواته لك".
واستطرد "عسى الله أن يمنحك السلامة ويردك سالما غانما عاجلا لا آجلا إن شاء الله"، بحسب الصحيفة الكويتية، التي أشارت إلى أن رده جاء بالقول "جزاكم الله خيرا".
سمو الأمير يشكر كل من اطمأن على صحته بعد إجرائه الفحوصات الطبيةhttps://t.co/Jp6fCq1auk#كونا #الكويت— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 13, 2019
(م.ث) pic.twitter.com/mJXLa84LLM
يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، أعلن في وقت سابق، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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