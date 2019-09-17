 قطر ترفض طلبا إسرائيليا يخص نتنياهو

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن المساعي الإسرائيلية فشلت لترتيب اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد آل ثاني، على هامش مؤتمر وارسو، الذي عُقد في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وأوردت الصحيفة العبرية أن مسؤولين إسرائيليين توجهوا إلى طرف ثالث قبيل عقد المؤتمر، بهدف "جس نبض" المسؤولين القطريين، بشأن عقد اجتماع مُحتمل بين الطرفين، إلا أن الجانب القطري رفض ذلك، ورد بأن "الفترة غير مناسبة لذلك". ونفى ديوان نتنياهو هذا التقرير.

وأفادت الصحيفة بأن قطر ما تزال تنقل الأموال إلى قطاع غزة، باتفاق سياسي إسرائيلي، حيث نقلت الدوحة 580 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الماضية للفلسطينيين، في كل من الضفة الغربية والقطاع - بحسب الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن العلاقات بين قطر وإسرائيل قطعت في عام 2009، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، حرب الرصاص المصبوب (ديسمبر/ كانون الأول 2008 ـ يناير/ كانون الثاني 2009).

وكان نتنياهو قد التقى على هامش مؤتمر وارسو بوزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، وجمع المؤتمر الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب ممثلين عن الدول الخليجية، لبحث سُبل التصدي للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.