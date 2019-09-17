Widgets Magazine
تسجيل
00:30 18 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

    "بكل صبر وحكمة"... قرقاش يعلق على تعامل السعودية في أزمة "هجوم أرامكو"

    © AFP 2019 / KARIM SAHIB
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 03
    تابعنا عبر

    قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي إن السعودية تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة.

    وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" مساء الثلاثاء هذا شأن الدول المسؤولة، ومؤتمر وزير الطاقة السعودي جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية".

    ​وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية "من الإمارات نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركا".

    وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن فريقا أمميا سيحقق في الهجوم الأخير الذي استهدف معامل شركة "أرامكو" السعودية.

    وأكد الوزير على أن الإمدادات البترولية عادت إلى ما كانت عليه، وأنه "تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار الناجمة عن الهجوم الإرهابي".

    وقال الوزير "لقد شرفني خادم الحرمين الشريفين وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بأن أزف للمواطين والمواطنات ولمحبي هذه الدولة، بشرى عودة الإمدادات البترولية القصوى لما كانت علية قبل الساعة 03:43 من صباح السبت (وقت الاعتداء على المنشأتين")

    وأكد الوزير أن "أرامكو ستفي بكامل التزاماتها لعملائها لهذا الشهر"، مشددا على أن "الاعتداء الإرهابي يمثل هجوما على كافة الدول النامية والمتقدمة".

    وأضاف الأمير أن "على المجتمع الدولي محاسبة كل من يقف وراء هذه العمليات الإرهابية".

    وشدد الوزير السعودي على أن المملكة تسعى لأن تكون مصدرا آمنا لإمدادات النفط العالمية، بحسب موقع "قناة العربية" السعودي.

    انظر أيضا:

    ترامب: لا ضرورة للسحب من احتياطي النفط بعد "هجوم أرامكو"
    جونسون لمحمد بن سلمان: لا بد من رد جماعي على "هجوم أرامكو"
    وزير الطاقة السعودي يعلن عن بشرى من الملك وولي العهد بشأن "هجمات أرامكو"
    نائب الرئيس الأمريكي عن هجوم "أرامكو": الجيش جاهز للدفاع عن مصالحنا وحلفائنا في الشرق الأوسط
    صواريخ وطائرات مسيرة… صحيفة إسرائيلية: مفاجآت بشأن الهجوم على "أرامكو"
    أرامكو السعودية تسمح للموظفين بدخول مجمع بقيق للمرة الأولى منذ الهجوم
    وكالة: مسؤول أمريكي يرجح أن الهجوم على أرامكو انطلق من جنوب غرب إيران
    الكلمات الدلالية:
    أرامكو, أرامكو, بيع أرامكو, شركة أرامكو, اكتتاب أرامكو, أنور قرقاش, قرقاش
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان جوار أوريون (The Jewels of Orion) للمصور البريطاني روس كلارك، الحائز على جائزة سير باتريك (SIR PATRICK MOORE PRIZE FOR BEST NEWCOMER) في المسابقة
    أفضل صور مسابقة التصوير الفلكي لعام 2019
    هواوي فقط تقوى على خلفية العقوبات الأمريكية
    هواوي تقوى فقط على خلفية العقوبات الأمريكية
    إنفوجرافيك - أخطر 20 دولة على سكانها في 2019
    أخطر 20 دولة على المقيمين فيها 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك