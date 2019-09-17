بعد هجمات أرامكو... الكشف عن فحوى زيارة بومبيو إلى السعودية والإمارات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير مايك بومبيو سيصل إلى الممكلة العربية السعودية، الأربعاء 18 سبتمبر / أيلول، للاجتماعي مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وبحسب موقع "يو إس توداي"، من المقرر أن يناقش بومبيو مع ولي العهد السعودي، الهجمات على المنشآت النفطية وتنسيق الجهود لمواجهة العدوان الإيراني في المنطقة، ثم يتوجه بعدها إلى أبو ظبي.

وتأتي هذه المباحثات بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية في منطقة بقيق تعدّ من الأكبر في العالم.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق، إيران بمهاجمة معملي تكرير النفط بالسعودية، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن.

@SecPompeo heads to #SaudiArabia #UAE to consult with regional partners following this weekend's attack on energy infrastructure and coordinate efforts to counter Iranian aggression. pic.twitter.com/8a1BMpKH2a — Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) September 17, 2019

واقترح الرئيس دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة مستعدة للرد بقوة على إيران، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد إلقاء اللوم مباشرة على الجمهورية الإسلامية في الحادث السعودي.

استخدم نائب الرئيس مايك بينس لهجة شديدة بنفس الغموض في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء.

وقال بينس "كما قال الرئيس، لا نريد حربا مع أحد، ولكن الولايات المتحدة مستعدّة".

وأكد "نحن جاهزون وأصبعنا على الزناد، ومستعدون للدفاع عن مصالحنا وعن حلفائنا في المنطقة، يجب أن لا يكون لدى أحد شك في ذلك".

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، إن إدارة ترامب خلصت إلى أن الهجوم الذي وقع في نهاية الأسبوع الماضي تضمن صواريخ كروز من إيران، وأن الأدلة ستقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، وفقا لوكالة "فرانس برس".