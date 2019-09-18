الحوثي يعلق على تصريحات رؤساء تركيا وروسيا وإيران بشأن اليمن

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، يوم الثلاثاء، على تصريحات رؤساء تركيا وروسيا وإيران بشأن اليمن، خلال القمة الثلاثية في أنقرة.

موسكو – سبوتنيك. وكتب محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، على حسابه في "تويتر": "تصريحات الرئيس التركي أتت عميقة النظرة بفهم للواقع الحقيقي ومثل الموقف الإيجابي الصحيح، بعيدا عن تنظيرات خبراء العدوان لأهداف غير واقعية ولا تحمل غير الهدم والدمار والقتل المتعمد بحرب خاسرة".

يجب أن تبدأ اليمن في إعادةبناء الدولة بأسرع ما يمكن،فهي غير قادرة على الوقوف على أقدامها​​​"

تصريحات الرئيس التركي أتت عميقة النظرة بفهم للواقع الحقيقي ومثل الموقف الإيجابي الصحيح

بعيدا عن تنظيرات خبراءالعدوان لأهداف غير واقعيةولا تحمل غير الهدم والدمار والقتل المتعمد بحرب خاسرة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 17, 2019

واعتبر الحوثي في تغريدة أخرى، "تصريح الرئيس الإيراني بالإضافة إلى تصريحات الرئيسين التركي والروسي يمثل إجماعاً على عبثية الحرب"، مؤكداً أن "موقفهم المعلن في المؤتمر الصحفي له دلالاته السياسية وليس هراء بل مواقف محسوبة ومميزة بلا مال".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، علق خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، في أنقرة، على الهجمات التي طالت المنشآت النفطية في السعودية، بالقول: "يجب أن تبدأ اليمن في إعادة البناء (الدولة) بأسرع ما يمكن، فهي غير قادرة على الوقوف على أقدامها.. لنتذكر من كان أول من قصف اليمن؟ وسوف نرى من أين بدأت الكارثة".

"اليمن يتعرض للقصف يوميا ويقتل الأبرياء في هذا البلد، ولذلك اضطر الشعب اليمني للرد"

هذا التصريح للرئيس الإيراني بالإضافة إلى تصريحات الرئيسين التركي والروسي يمثل إجماعا على عبثيةالحرب

إن موقفهم المعلن في المؤتمر الصحفي له دلالاته السياسية وليس هراء بل مواقف

محسوبة و مميزة بلا مال — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 17, 2019

وأثار تصريح أردوغان استياء الحكومة اليمنية، وهو ما عبر عنه وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني الذي اعتبره "اعتساف للحقائق، ومحاولة تبرير للعمل الارهابي الجبان (استهداف أرامكو)، واستثمار غير مقبول للأحداث في اليمن لتصفية حسابات اقليمية وحرف الانظار عن الطرف الحقيقي الذي يقف خلف الهجوم".