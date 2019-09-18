السعودية تعلن عن قرار تاريخي بعد هجوم "أرامكو"

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، أن الرياض قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.