أمريكا تصدر بيانا عاجلا لرعاياها بشأن السفر إلى السعودية

حثت وزارة الخارجية الأمريكية، المواطنين الأمريكيين على "توخي المزيد من الحذر" لدى السفر إلى السعودية.

وذكرت الخارجية، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن "أفراد البعثة الأمريكية وعائلاتهم غير مسموح لهم باستخدام مطار أبها دون موافقة رئيس البعثة".

يتبع...