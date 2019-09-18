السلطات اللبنانية توقف عنصرا إرهابيا جنوبي البلاد

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها، اليوم الأربعاء، توقيف عنصر تابع لتنظيم "داعش" في منطقة حارة صيدا جنوبي البلاد كان يحضر لأعمال إرهابية.

وأشار بيان السلطات اللبنانية أن الموقوف هو من الجنسية السورية واعترف بدخوله الأراضي اللبنانية برفقة شقيقه بطريقة غير شرعية قبل نحو عامين.

شعبة المعلومات توقف خبيراً في اعداد احزمة ناسفة واستخدامها، يعمل لصالح تنظيم داعش كان يخطط لاستهداف تجمعات بشرية في حارة #صيدا #قوى_الأمن https://t.co/bKRshyskVx pic.twitter.com/Ti1yvnhFky — قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 18, 2019

وأضاف البيان أن الموقوف تواصل مع أحد كوادر تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وأرسل له صورا وفيديوهات لمناطق مختلفة في لبنان ولأشخاص ينتمون لمنظمات وجمعيات مناهضة للتنظيم الإرهابي.

وأشار الأمن الداخلي إلى أن الموقوف شرح بأن الهدف هو الخيمة العاشورائية في حارة صيدا، وأنها صيد ثمين واستهدافها يحتاج إلى قنبلة يدوية فقط.

وكشف البيان بأن الموقوف قاتل في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف حلب الشمالي لمدة سنتين حتى إصابته، فتحوّل الى العمل الإداري بالتنظيم وهو من مواليد عام 1999 وخبير في إعداد أحزمة ناسفة واستخدامها.