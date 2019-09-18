هذا ما فعلته الحكومة الإيريترية مع السفير المصري قبل مغادرته

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الحكومة الإيريترية أقامت حفلا لتوديع السفير ياسر هاشم، سفير مصر في أسمرة، أمس الثلاثاء.

وذكرت الخارجية المصرية أن الحفل أقيم بحضور غالبية وزراء الحكومة الإيريترية إلى جانب المستشار السياسي للرئيس الإيريتري، ومعظم السفراء المعتمدين لدى إريتريا.

وألقى السفير هاشم كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها على خصوصية العلاقات بين البلدين، معبرا عن شكره للرئيس الإيريتري، أسياس أفورقي، والحكومة والشعب الإيريتريين على الدعم والتعاون اللذين لاقاهما خلال فترة عمله في أسمرة.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيريتري خلال الحفل عن ارتياحه تجاه المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، مقدما الشكر على الدعم الذي قدمته مصر لبلاده داخل المحافل الدولية المختلفة.