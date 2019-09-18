الداخلية المصرية تعلن مقتل 9 "إرهابيين" في مدينتي العبور و15 مايو

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 9 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مدينة العبور شرقي القاهرة، ومنطقة 15 مايو جنوبي العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن "القوات الأمنية قتلت 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور، و15 مايو، من بينهم قيادي حركة لواء الثورة "محمود غريب قاسم محمود قاسم" والشهير بـ"خلف الدهشوري".

وأضاف البيان أن "غريب متورط في حادثي اغتيال العميد في القوات المسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.

وأكدت الداخلية، في بيانها، العثور على (6 سلاح آلي، 2 خرطوش، كمية من مادتي RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات) في حوزة الإرهابيين.

وتخوض قوات الأمن المصرية مواجهات مع الجماعات التكفيرية منذ عزل الرئيس الراحل محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

ويتركز نشاط الجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، وعلى الحدود الغربية الممتدة مع ليبيا لأكثر من ألف كيلومتر. وأسهم الوضع الأمني الهش في ليبيا في توفير الغطاء والدعم للجماعات الإرهابية على الحدود الغربية. ما دفع السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتأمين الحدود.