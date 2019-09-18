اجتماعات موسعة للجبهة الثورية و"نداء السودان" في القاهرة  خلال أيام

قال مصدر في الجبهة الثورية السودانية إن الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية السودانية، سوف يصل إلى القـاهرة خلال اليومين القادمين، على رأس وفد من الجبهة، من أجل تسويق اتفاق السلام الذي وقعته الجبهة مع المجلس السيادي والحكومة الانتقالية في"جوبا" عاصمة جنوب السودان.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الزيارة تستغرق أسبوعا، وذلك لشرح مخرجات إعلان جوبا الموقع بين الجبهة الثورية والحكومة السودانية، إلى جانب عقد اجتماع موسع للمجلس القيادي للجبهة الثورية.

وتابع المصدر: "على هامش الزيارة ستكون هناك ورشة عمل خاصة بعملية السلام المنشودة في البلاد، بالإضافة لعقد اجتماعات لقوى نداء السودان، وتأتي الزيارة في سياق الحملة الدبلوماسية للثورية لتسويق عملية السلام في السودان لدول الجوار المهمة".

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع عدد المسؤولين المصريين، مؤكدا على أن "مصر دولة مهمة ودعمها للعملية السلمية في السودان أمر في غاية الأهمية".

كما لفت إلى أن "تواصلهم سيمتد مع بلدان الخليج العربي، والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي".

وقع وفد عن حكومة السودان وممثلو عدد من الحركات المسلحة السودانية، يوم أمس، وثيقة تمهد لإجراء مفاوضات بين الطرفين من شأنها إنهاء الصراع المسلح بينهما.

وتم توقيع "إعلان جوبا لإجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض" نتيجة للمحادثات التي جرت في عاصمة دولة جنوب السودان تحت إشراف ورعاية رئيسها، سلفا كير ميارديت.

وجاء في الوثيقة التي وقعها الفريق أول محمد حمدان دقلو عن الحكومة، والهادي إدريس يحي عن كل من "الجبهة الثورية السودانية" (بمكوناتها العديدة) و"تجمع قوى تحرير السودان"، أن الطرفين اتفقا على نقاط عدة، منها تكوين لجان مشتركة لتنفيذ مهام عدة كمتابعة إطلاق سراح أسرى الحرب، والمسائل الإنسانية وإجراءات وقف العدائيات "مع اعتماد آليات للمراقبة"، إضافة إلى لجنة "لمتابعة الترتيب لمفاوضات السلام"، المزمع إطلاقها في 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.