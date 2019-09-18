البرهان: سحب القوات السودانية من اليمن سيتم عند الضرورة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن سحب القوات السودانية من اليمن سيتم عند الضرورة، مضيفا أن الحديث عن تشكيل تجمع إقليمي ما زال قيد البحث مع دول أخرى.

وفي لقاء مع "الجزيرة" ضمن برنامج "لقاء خاص"، قال البرهان إن القوات السودانية في اليمن لا تقاتل ضد أي طرف، بل تقوم فقط بأعمال دفاعية، مؤكدا أن سحب القوات السودانية من اليمن سيتم متى استدعت الضرورة ذلك.

وكشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن التجمع الإقليمي مجرد مقترح جرى بحثه في مفاوضات أجراها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ، مع المسؤولين في الحكومة السودانية، خلال زيارته الرسمية الأولى بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.

وأضاف البرهان أن التجمع الذي سيضم إريتريا وإثيوبيا ومصر وتشاد والدول المطلة على البحر الأحمر، سيشكل بعد موافقة قادة هذه الدول عليه.

ومنذ مارس/ آذار 2015 اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.

وبين الحين والآخر كانت تتردد أنباء عن أن السودان سيسحب قواته من اليمن وأن علاقة البلدين متوترة، لكنّ مسؤولين سودانيين وفي مقدمتهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، طالما شددوا على عمق العلاقات مع السعودية، وعلى ضرورة الدفاع عن أمنها، لأن "أمن الحرمين من أمن السودان".

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد الحقيقي للقوات السودانية المشاركة في حرب اليمن يقترب من عشرة آلاف جندي، معظمهم من قوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي".