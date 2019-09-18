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18:06 18 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الجيش المصري

    تفاصيل لقاء وزير الدفاع المصري مع مقاتلي الصاعقة والمظلات

    © Sputnik . Andrey Chapligin
    العالم العربي
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    التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مع عدد من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات.

    وذكرت صحيفة "الأخبار" المصرية، أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات.

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    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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    وقالت الصحيفة إن قائد قوات الصاعقة ألقى كلمة أكد فيها أن "رجال القوات الخاصة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ علي مقدسات الوطن"، مشيرا إلى "الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة والمظلات لتؤدى مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة".

    وقال القائد العام إن "القوات المسلحة كانت وستظل درعا واقيا للوطن وحصنا منيعا يصون ويحمى مقدراته ورجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار"، مشيرا إلى أن "رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في آداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة".

    وتناول حوار القائد العام مع مقاتلي القوات الخاصة "تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية"، كما استمع لأرائهم واستفساراتهم فى مختلف المجالات، معربا عن "سعادته لما لمسه من فهم واعى وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر على أمن مصر القومي".

    وأشار الفريق أول محمد زكي إلى أن مقاتلى القوات الخاصة هم أحد الأذرع القوية التى ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات، مؤكدا أن القوات المسلحة مستمرة فى القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء بالتزامن مع دعم جهود وخطط التنمية الشاملة وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن فى شتى المجالات.

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    الجيش المصري, أخبار, القوات الخاصة المصرية
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