أنصار الله تقول إنها تدرس التوقيت المناسب لتنفيذ هجمات داخل الإمارات

أكد محمد عبد السلام، المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، أن الإمارات تستحق الاستهداف في هذا التوقيت أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أن تنفيذ عمليات ردع في العمق الإماراتي بات لدى الجانب العسكري الذي سيختار المكان والزمان المناسبين.

وقال عبد السلام وفقا لما نقلته قناة "المسيرة"، إن الإمارات "تلعب في هامش من الخداع والتضليل للقوى الوطنية لتكون بعيدة عن الرد والردع في حين أنها مستمرة في العدوان والحصار والتواجد بشكل سلبي في الجنوب والدعوة إلى تمزيق وحدة الوطن".

وأضاف عبد السلام "الإمارات ما تزال مستمرة في حصار الدريهمي وتمنع عبر مرتزقتها دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين منذ أكثر من سنة ونصف رغم المناشدات الحقوقية والإنسانية".

وأكمل عبد السلام "الإمارات لم يكن لها أي مصداقية عقب إعلانها نيتها الانسحاب من اليمن، ومنحها من قبل صنعاء فرصة لإثباتها".

ونفى عبد السلام وجود تفاهمات مع الإمارات لتحييدها من أية هجمات رادعة، موضحا أنه فقط "تم منحها فرصة عقب إعلانها بدء انسحابها في وسائل الإعلام".

ودعا عبد السلام إلى "صحوة يمنية لطرد الاحتلال الإماراتي من الجنوب اليمني بعد أن اتضح ما تفعله الإمارات".

وأتم عبد السلام على أن تكون "صحوة حقيقية لطرد الاحتلال السعودي والإماراتي وأذنابهم من المرتزقة الأجانب".