وكالة: محمد بن سلمان يؤكد لبوتين رغبة المملكة في إجراء تحقيق دولي

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، عبر الرئيس الروسي خلال الاتصال عن "إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية خصوصا وهي تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية".

وأبدى بوتين "استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات".

من جهته، أكد محمد بن سلمان "رغبة المملكة في إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته".

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سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الروسي، عبر خلاله عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية خصوصا وهي تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية.https://t.co/1IpKGyqrlF#واس pic.twitter.com/0bIGB8zsOs — واس (@spagov) September 18, 2019

كما تم خلال الاتصال بحث السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي.

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه تم بحث الموقف على خلفية الهجوم على مصافي تكرير النفط في المملكة العربية السعودية.

وبحسب الكرملين "أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه في هذا الصدد، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل وموضوعي في الحادث".

وأشار الكرملين إلى أنه "تم بحث الوضع في سوق النفط وتأثيره على الاقتصاد والأسعار العالمية، بالإضافة إلى التطرق إلى قضية التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية أوبك +".

وأكد الكرملين أن الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بين روسيا والمملكة العربية السعودية من أجل استقرار أسعار النفط العالمية".