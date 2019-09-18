بسبب ظاهرة خطيرة... تحذير هام وعاجل من السعودية لمواطنيها في ماليزيا

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا، تنبيها لجميع مواطنيها والمقيمين والطلبة الدارسيين هناك.

ونبهت السفارة عبر حسابها بموقع "تويتر" جميع المواطنين والمقيمين والطلبة الدارسين بدولة ماليزيا، "ضرورة أخذ الحيطة من ظاهرة التلوث الهوائي التي ضربت ولايات البلاد".

1⃣ تبيه هام وعاجل

نظرأ لاستمرار معدلات تلوث الهواء في كولالمبور ووصولها الى(188)

ةهو ما يعد معدلا غير صحي فإننا نهيب بجميع ابناءنا وبناتنا الطلبة اخذ الحيطة والخذر واتباع اجراءات الوقاية من هذا التلوث التالية : — الملحقية الثقافية في ماليزيا (@SACM_MY) September 18, 2019

​ونشرت السفارة عبر حسابها تنبيه وصفته بأنه هام وعاجل، مشيرة، كما نشرت عدة وصايا إلى الجميع بضرورة عدم التجول في الأماكن المفتوحة، والبقاء في الأماكن المغلقة.

2⃣

-البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبوب وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

-الإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء .

-الحرص على تناول الغذاء الصحي المحتوي على فيتامين A , C

-استخدام الكمامات الطبيةعند الخروج من المنزل

- توفير الادوية الخاصة بأمراض الصدر لمن يعانون من أمراض مزمنة — الملحقية الثقافية في ماليزيا (@SACM_MY) September 18, 2019

​وشددت السفارة على أهمية ارتداء كمامات الوجه، ومتابعة تعليمات الجهات الماليزية المختصة للحفاظ على سلامتهم.

#تنبيه|

١-تهيب السفارة من جميع المواطنين والمقيمين والطلبة الدارسين #بماليزيا، بأخذ الحيطة من ظاهرة التلوث الهوائي التي ضربت الولايات #الماليزية(هيز)، وعدم التجول في الأماكن المفتوحة، والبقاء في الأماكن المغلقة. — السفارة في ماليزيا (@KSAembassyMY) September 18, 2019

وأصدرت الملحقية الثقافية للمملكة في ماليزيا عدة تنبيهات للوقاية من تلك الظاهرة التي تشكل خطورة على الصحة، مشيرة إلى أن معدلات تلوث الهواء في كولالمبور وصلت إلى (188)؛ الأمر الذي يعتبر معدلا غير صحي.

#تنبيه|

٢- ولبس "كمام الوجه" ومتابعة تعليمات الجهات #الماليزية المختصة وذلك حفاظاً على سلامتكم وصحتكم، ونسال الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه. — السفارة في ماليزيا (@KSAembassyMY) September 18, 2019

​وطالبت الملحقية باتباع إجراءات الوقاية، ومنها: "البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء، والحرص على تناول الغذاء الصحي المحتوي على فيتامين ( A , C)، بالإضافة إلى استخدام الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، توفير الأدوية الخاصة بأمراض الصدر لمن يعانون أمراضاً مزمنة".