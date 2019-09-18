أول مواطن جزائري يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

وظهر خودير في مقطع مصور نشره على موقع "يوتيوب"، يعلن قراره الترشح للانتخابات المقرر تنظيمها يوم 12 ديسمبر المقبل، ليكون بذلك أول مرشح للانتخابات الرئاسية.

ونشر رئيس الحزب فؤاد بن غنيسة البيان المصور على صفحته بموقع "فيسبوك".

وخودير رجل أعمال جزائري،

واندلعت في فبراير/ شباط الماضي احتجاجات أسبوعية حاشدة أجبرت الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، على التنحي لاحقا. وبعد شغور منصب الرئاسة أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة .

والاثنين الماضي، أعلن الرئيس الجزائري المؤقت، في كلمة بثها التلفزيون المحلي موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد. وقال بن صالح إنها ستجرى يوم 12 ديسمبر/كانون الأول.

ومنذ إقرار التعددية السياسية في دستور 1989 بالجزائر، شهدت البلاد 5 انتخابات رئاسية تعددية، كانت الأولى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1995 وفاز فيها الرئيس الأسبق اليامين زروال بـ 61 % من الأصوات بعد منافسته 3 مرشحين آخرين، ليصبح أول رئيس جزائري منتخب عن طريق انتخابات تعددية.

وكان عبدالعزيز بوتفليقة ثاني رئيس منتخب في تاريخ الجزائر، ولم تشهد الجزائر منذ ثاني انتخابات رئاسية تعددية سنة 1999 وصول رئيس غيره إلى سدة الحكم.

ففي رئاسيات 15 أبريل/نيسان 1999 انسحب المرشحون الستة، ثم انتخابات 8 أبريل/نيسان 2004 و9 أبريل/نيسان 2008 و17 أبريل/نيسان التي شهدت منافسة 6 مرشحين في كل واحدة منها.