يجري العمل النهائي مع الأطراف بشأن اختصاصات اللجنة الدستورية لسوريا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن هناك اتفاقا بين جميع الأطراف على تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، والعمل جار على تحديد صلاحيات اللجنة.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. قال الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين، اليوم الأربعاء، "يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف بشأن تشكيل اللجنة، وغير بيدرسون (المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا)، يجري العمل النهائي مع الأطراف فيما يتعلق باختصاصات اللجنة".

هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الإثنين الماضي، أنه تم تحديد أعضاء اللجنة الدستورية السورية بشكل نهائي، وينبغي إطلاق أنشطتها على الفور.

وكان الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي، قد أعلن في وقت سابق، أن انطلاق اجتماعات اللجنة الدستورية قد يكون في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا ( تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا. وفي أيلول/ سبتمبر عام 2018 وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم المشاركين في اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة.