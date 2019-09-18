نتنياهو: أمامنا خياران إما حكومة برئاستي أو حكومة معادية للصهيونية

اعتبر رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن هناك صورتين لشكل الحكومة المقبلة، فإما أن تكون حكومة برئاسته، أو حكومة تعتمد على القائمة العربية المشتركة فتكون معادية للصهيونية.

القدس - سبوتنيك. قال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، الأربعاء، "بعد لقائي مع رؤساء أحزاب المعسكر القومي (الليكود، وشاس، ويهدوت هتوراة، والاتحاد القومي، والبيت اليهودي، واليمين الجديد) قررنا بالإجماع الذهاب معا لمفاوضات لتشكيل حكومة برئاستي".

وعقد المؤتمر الصحفي، مساء اليوم الأربعاء، بمشاركة قادة الأحزاب اليمينية والمتدينة الحليفة لنتنياهو في الانتخابات العامة للكنيست الثاني والعشرين التي جرت أمس، الثلاثاء.

وأضاف نتنياهو "سنجري هذه المفاوضات من خلال طاقم واحد مشترك لكل الأحزاب، وسيتولى الوزير يريف ليفين رئاسة هذا الطاقم إلى جانب ممثل عن كل حزب".

وتابع نتنياهو قائلا:

بعد تشكيل كتلة أحزاب اليمين هناك إمكانيتان إما حكومة برئاستي أو حكومة خطيرة تتكئ على الأحزاب العربية. وفي هذا الوقت بالتحديد حيث تمثل أمامنا تحديات سياسية كبيرة، علينا أن نمنع إقامة حكومة تتكئ على الأحزاب العربية المعادية للصهيونية، وسنفعل كل ما بوسعنا لمنع تشكيل مثل هذه الحكومة الخطيرة، هذا التزامنا لأمن دولة إسرائيل ولناخبينا.

وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تقدم حزب "كاحول لافان" (أزرق أبيض) على حزب "الليكود" بمقعد واحد، بعد فرز 93 % من الأصوات، في حين حصلت القائمة المشتركة الممثلة للوسط العربي على 13 مقعدا.