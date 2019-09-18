القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى بالعراق

بغداد - سبوتنيك. وذكرت عمليات نينوى للحشد الشعبي في بيان، أنه:
وبين البيان: أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد متابعة دقيقة لعدة شهور حيث أدلى المتهم بالاعترافات الأولية عن نقل العديد من عناصر وقيادات داعش في ولايتي الجزيرة والبادية ودجلة".
وأضاف البيان، أن "الإرهابي قام بنقل العبوات الناسفة التي تسببت بقتل الأبرياء من المواطنين كونه يتولى مسؤولية توزيع (الكفالات) لعوائل داعش في نينوى".
وتقوم القوات العراقية بإسناد من طيران التحالف الدولي باستهداف خلايا "داعش" في مختلف المناطق العراقية.
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