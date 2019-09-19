Widgets Magazine
تسجيل
06:08 19 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    منشأة نفط في أرامكو السعودية

    كيف أثر هجوم "أرامكو" على أسواق النفط العالمية؟ 

    © REUTERS / Ahmed Jadallah
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قال وزير الطاقة السعودي يوم الثلاثاء إن المملكة ستستعيد فاقد إنتاجها النفطي بنهاية سبتمبر/ أيلول، مشيرا إلى استخدام المخزونات لإعادة الإمدادات إلى العملاء إلى مستوياتها قبل هجوم السبت، الذي تسبب في توقف إنتاج نحو 5.7 مليون برميل يوميا من الخام.

    ودفع البيان أسعار النفط للهبوط، بعدما قفزت في وقت سابق هذا الأسبوع بفعل مخاوف من أن عودة إلى الإنتاج الكامل قد تستعرق شهورا، بحسب رويترز. 

    والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم، وتشحن في العادة أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا.

    وتضرر معملي معالجة النفط في بقيق وخريص في مطلع الأسبوع. ويعالج بقيق الخام العربي الخفيف أو الخام العربي الخفيف جدا المستخرج من حقول الغوار والشيبة وخريص.

    الهند والصين

    قالت مصادر لوكالة "رويترز" يوم الثلاثاء إن يونيبك، الذراع التجارية لسينوبك الصينية، أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا، استأجرت أربع ناقلات نفطية على الأقل هذا الأسبوع من الولايات المتحدة، بعدما قررت زيادة مشترياتها من الخام الأمريكي، بعد الهجوم على منشآت نفطية سعودية، وفي ظل هدوء في التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

    حريق في منشأة أرامكو السعودية بعد قصف طائرات مسيرة من قبل أنصار الله
    © REUTERS / VIDEOS OBTAINED BY REUTERS
    بعد هجمات أرامكو... الأرجنتين تتخذ قرارا بشأن أسعار الوقود
    بينما سعت الهند إلى زيادة وارداتها النفطية من روسيا، حسبما قال وزير النفط الهندي أمس الثلاثاء.

    في حين قالت، شركة النفط الصينية "بتروتشاينا" إن تحميلاتها من الخام الخفيف لشحنات أكتوبر/تشرين الأول ستتأخر عشرة أيام.

    ومن المنتظر أن تتلقى ست شركات آسيوية على الأقل لتكرير النفط، من بينها شركتان في الهند، الكميات المخصصة لها بالكامل خلال أكتوبر/تشرين.

     وقالت السعودية إنها ستواصل التصدير عند المستويات المعتادة هذا الأسبوع من خلال السحب من المخزون، لكن بعض التسليمات تعطلت.

    وقالت مصادر تجارية لـ "رويترز" إن:

    "مشترين للنفط السعودي طلب منهم أن يأخدوا خامات أثقل في سبتمبر/ أيلول، من بينهم أويل كورب الهندية وبتروتشاينا الصينية".

    وقال وزير الطاقة السعودي إن التدفقات عبر خط أنابيب يمتد إلى البحرين يجري استئنافها. واضطرت المملكة لإغلاق ذلك الخط بعد الهجوم. وينقل الخط 220-230 ألف برميل يوميا من الخام العربي الخفيف إلى مصفاة سترة البحرينية وطاقتها 267 ألف برميل يوميا.

    وأدى الإغلاق إلى تدافع شركة النفط البحرينية المملوكة للدولة لنقل نحو مليوني برميل من الخام من ميناء رأس تنورة السعودي إلى مصفاتها.

    منتجات "أرامكو" المكررة

    قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة خفضت اللقيم إلى مصافي التكرير إلى 1.9 مليون برميل يوميا من 2.9 مليون برميل يوميا، لكنها في سبيلها للعودة إلى ذلك المستوى.

    تركي المالكي
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    الدفاع السعودية تنشر صورا تظهر "أسلحة إيرانية" في هجمات أرامكو
    وستؤخر أرامكو السعودية شحنات أكتوبر/ تشرين الأول من غاز البترول المسال إلى 18 سبتمبر من 16 سبتمبر ، حسبما قالت ثلاثة مصادر لـ "رويترز" في القطاع. الصين واليابان وكوريا الجنوبية أكبر ثلاثة مشترين في آسيا لغاز البترول المسال.

    الذراع التجارية لأرامكو السعودية تسعى لشراء منتجات نفطية للتسليم الفوري في أعقاب هجمات السبت.

    وقال مصدران تجاريان إن أرامكو للتجارة، الذراع التجارية لأرامكو السعودية، تسعى لشراء شحنات من الديزل للتسليم الفوري. وفي العادة فإن السعودية مصدر صاف للديزل.

    وأظهرت بيانات من فورتكسا لتحليلات الطاقة أن اثنتين من ناقلات المنتجات النفطية على الأقل كان من المنتظر أن يجري تحميلهما في ميناء الجبيل السعودي في الفترة من منتصف إلى أواخر سبتمبر، غيرتا اتجاههما.

    كما تم تخفيض العمليات في مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف) ومصافي النفط والبتروكيماويات لبترورابغ بما يصل إلى 40 في المائة، حسبما قال مصدران تجاريان، نقلا عن آي. آر. آر لبحوث النفط.

    كوريا الجنوبية وألمانيا

    لا ترى وكالة الطاقة الدولية حاليا حاجة للسحب من مخزونات النفط المخصصة للطوارئ في أعقاب الهجوم على منشآت نفطية سعودية، حسبما قال مدير الوكالة اليوم الأربعاء.

    من جانبه، قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تتخذ موقف الترقب والانتظار فيما يتعلق بالسحب من مخزونها الاستراتيجي.

    وأجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد السحب من الاحتياطي الاستراتيجي.

    بدورها، قالت كوريا الجنوبية إنها تدرس السحب من مخزونها الاستراتيجي إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة باستيراد الخام.

    وقالت الحكومة الألمانية إن إمداداتها من النفط لم تتأثر بالهجوم، وإن أي قرار بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية يجب أن يتخذ بشكل مشترك مع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية.

    انظر أيضا:

    الدفاع السعودية تنشر صورا تظهر "أسلحة إيرانية" في هجمات أرامكو
    الأمم المتحدة توفد فريقا إلى السعودية للتحقيق في هجمات "أرامكو"
    محمد بن سلمان يستقبل بومبيو لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي "أرامكو"
    بعد هجمات أرامكو... الأرجنتين تتخذ قرارا بشأن أسعار الوقود
    وزير الدفاع الإيراني يرد على اتهامات تورط بلاده في "هجوم أرامكو"
    الكلمات الدلالية:
    السعودية, أرامكو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الصقيع بالقرب من نهر تيتوفكا في منطقة مورمانسك الروسية
    فوق الدائرة القطبية: جمال طبيعة أقصى شمال روسيا
    ترامب يفضل ألا يجتمع مع روحاني ولكنه لا يستبعد حدوث ذلك
    ترامب يفضل ألا يجتمع مع روحاني
    إنفوجرافيك - أكبر طائرة برمائية الروسية في العالم
    أكبر طائرة برمائية روسية في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك