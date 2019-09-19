الإمارات تحسم موقفها بشأن الانضمام للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

قال سعادة سالم الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية "إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

خبر | #الإمارات تقرر الانضمام للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات البحرية.#وامhttps://t.co/MoqglVziiT — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 19, 2019

ويهدف التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج.