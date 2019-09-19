بتغريدة... جنبلاط يكشف عما سيحصل في الخليج قريبا

علق النائب السابق، رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، اليوم الخميس، على أحداث ضرب المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية وعملية الرد التي تستعد الرياض وحلفاؤها لتوجيهها للمسؤول عن الهجوم.

غرد جنبلاط على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا "يبدو أن حريقا كبيرا سيشب في الخليج نتيجة الحرب في اليمن التي لا بد من تسويتها سلميا ونتيجة المواجهة الأمريكية الإيرانية التي سيدفع العرب ثمنها".

يبدو ان حريقا كبيرا سيشب في الخليج نتيجة الحرب في اليمن التي لا بد من تسويتها سلميا ونتيجة المواجهة الاميركية الايرانية التي سيدفع العرب ثمنها .لذا فان اي خلل في معالجة الموازنة في لبنان والخروج عن توصيات Duquesne الواضحة قد يحرق الوضع خاصة اننا نسمع بان سفنا كهربائيةجديدة اتية pic.twitter.com/G45miG4asL — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 19, 2019

​وأضاف جنبلاط قائلا "لذا فإن أي خلل في معالجة الموازنة في لبنان والخروج عن توصيات Duquesne الواضحة قد يحرق الوضع خاصة أننا نسمع بأن سفنا كهربائية جديدة آتية".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية من السعودية.