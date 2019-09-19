الكشف عن أسباب إلغاء وزير في الخارجية البريطانية زيارته إلى السودان

قال السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق، إنه لا توجد زيارة مبرمجة لوزير الخارجية البريطاني إلى السودان في الوقت الراهن.

وأشار صديق في تصريحات لموقع صحيفة "الإنتباهة" إلى أن "الزيارة قد تتم في المستقبل".

وكان دبلوماسي سوداني رفيع قد كشف في تصريحات للإنتباهة أن وزير الدولة للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية البريطانية اعتذر عن زيارة للسودان تم الاتفاق عليها مسبقاً.

وقال الدبلوماسي إن "الوزير البريطاني اعتذر عن الزيارة وقرر أن تتم في وقت لاحق لظروفهم الداخلية".

وتابع بأنه "ستتم برمجتها عقب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك".

ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، الشهر الماضي، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرًا. وكان من المقرر بحسب الوثيقة، تعيين وزراء الحكومة في 28 من الشهر الماضي آب/أغسطس، وأن يؤدوا القسم في 31 من الشهر نفسه.

وأعلن عن تشكيل الحكومة السودانية بداية الشهر الجاري، ومنذ ذلك التاريخ استقبل السودان عدد من الشخصيات والمسؤولين الدوليين.