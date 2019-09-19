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14:10 19 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الرئيس السوداني السابق عمر البشير يغادر مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في الخرطوم

    أمر باعتقال شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    العالم العربي
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    أمرت النيابة العامة السودانية، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

    ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية إن نيابة دائرة الاختصاص أصدرت أمراً بالقبض على العباس حسن أحمد البشير، شقيق الرئيس المعزول.

    رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، الخرطوم 17 سبتمبر 2019
    © AFP 2019 / EBRAHIM HAMID
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    وجاء أمر القبض بسبب شكوى تقدمت بها هيئة الجمارك ضد العباس, فيما قالت مصادر إن الشكوى على خلفية قيام العباس بإدخال مركبات وإجراء تسوية مع الجمارك بغرض تقسيط التكاليف الجمركية وحرر شيكات مجدولة حتى العام 2020م.

    وأوضحت المصادر أن أرصدة العباس في البنوك غير كافية لتغطيتة 4 شيكات لتدون بلاغات بشأن الشيكات وصدور أمر بالقبض عليه بجانب أوامر بحظر سفره.

    يذكر أن منظمة "زيرو فساد" كانت قد أعلنت حجز ممتلكات وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وأسرتها، إلى جانب حظر وحجز أموال 37 من رموز نظامه.

    كما أعلنت المنظمة  أن "محاكمات رموز النظام السابق المتورطين في جرائم الفساد ستبدأ الأسبوع القادم"، مؤكدة أنها قدمت 71 قضية تتعلق بالفساد، وذلك حسب موقع "سودان برس".

    وفيما يتعلق بهروب رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني، عبد الرحمن الخضر، إلى خارج البلاد مطلع الشهر الجاري، قال الناطق باسم المنظمة، المثنى أبو عيسى، إنه مارس الفساد في ولاية الخرطوم، وأكد أن إجراءات جارية لإحضاره من أي مكان يتواجد فيه الآن.

    وأكد مثنى متابعة "زيرو فساد" ورصدها للفساد بمؤسسات الدولة "من أصغر إلى أكبر مسؤول"، مجددا التزامها بتقديم كل الفاسدين للعدالة.

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    اعتقال, البشير, السودان
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