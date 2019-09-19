مقتل ضابط سعودي وجنديين يمنيين بانفجار عبوة ناسفة في حضرموت

لقي ضابط سعودي وجنود يمنيون مصرعهم، في انفجار في محافظة حضرموت شرق اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك" بأن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء محاولة تفكيكها من قبل عسكريين سعوديين ويمنيين في مديرية شبام غرب وادي حضرموت".

وحسب المصدر، أسفر الانفجار عن مقتل ضابط سعودي برتبة عقيد وجنديين يمنيين وإصابة آخرين.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام 2015.

ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.