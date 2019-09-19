محلل سعودي يستبعد "الحرب مع إيران" ويرجح هذا السيناريو

استبعد المحلل السياسي السعودي، عبد الرحمن المرشد، أن تقدم المملكة العربية السعودية على أي تحرك عسكري تجاه إيران، متوقعا أن تعمل المملكة خلال الفترة المقبلة على تضييق الحصار الاقتصادي على إيران.

وقال المرشد، خلال لقائه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، إن "المملكة العربية السعودية ذات سياسة متوازنة ولا تطلق التهم جزافا وتريد أن يكون المجتمع الدولي علي علم وإطلاع بما يجري".

وأوضح أنه "لذلك بادرت الرياض بتشكيل لجنة دولية تضم العديد من الدول ذات الخبرة في مجال الأسلحة للتأكد من مصدر الهجوم علي المنشآت النفطية التابعة لأرامكو".

واستبعد المرشد "مواجهة إيران عن طريق ضربها عسكريا"، مرجحا "سيناريو تشديد العقوبات الاقتصادية علي إيران وتحديدا تصفير النفط الإيراني".

وأضاف أن "طهران تقوم بمثل هذه الهجمات للفرار من الضغوط الاقتصادية إلا أنه مع التطورات الأخيرة ورد الفعل الدولي علي هجمات "أرامكو" قد تغير إيران من سياستها".

ولفت المحلل السياسي السعودي أن "المملكة العربية السعودية حريصة على أمن المنطقة واستقرار أسعار النفط علي مستوى العالم لذلك قامت بأعمال شبه مستحيلة لإعادة ضخ النفط حيث من المقرر أن يعود الإنتاج كما كان خلال شهر ونصف الشهر".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت، يوم أمس الأربعاء، بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.